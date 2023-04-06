Режиссер «Джокера 2» объявил о завершении съемок фильма

Режиссер Тодд Филлипс объявил о завершении съемок фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Режиссер фильма «Джокер: Безумие на двоих» Тодд Филлипс объявил о завершении съемок картины с актерами Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. Об этом он сообщил в своем в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Филлипс поделился фотографиями Гаги и Феникса в образах Харли Квинн и Джокера со съемок фильма. «На этом все. Спасибо этим двоим (плюс всему актерскому составу) и лучшей команде, которую только могла предложить киноиндустрия», — написал режиссер, отметив, что настало «время заползти в пещеру (монтажную) и все смонтировать».

Ранее в сети появились кадры со съемок «Джокера 2» с Леди Гагой в образе Харли Квинн, исполняющей культовый танец на лестнице из оригинального блокбастера 2019 года.

Психологический триллер «Джокер» вышел в 2019 году. Собрав более миллиарда долларов по всему миру, он получил 11 номинаций на премию «Оскар», в двух из которых одержал победу. Хоакин Феникс получил награду за лучшую мужскую роль, а композитор Хильдур Гуднадоуттир — за лучший оригинальный саундтрек.