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17:07, 6 апреля 2023Из жизни

Прикинувшуюся неходячей ради миллионной страховки женщину заметили на прогулке

Daily Star: британка прикинулась неходячей ради страховой выплаты и отправилась в поход

Фото: Neirfy / Shutterstock / Fotodom

Секретарь судьи из британского города Мертир-Тидвил потребовала крупную страховую выплату под предлогом того, что из-за полученных в результате ДТП травм она больше не может ходить, после чего была замечена во время участия в прогулке к водопадам. Об этом сообщает Daily Star.

39-летняя секретарь судьи и адвокат Клэр Томас заявила, что после дорожно-транспортного происшествия, в которое она попала в 2016 году, она получила травмы шеи, спины и плеч. Кроме того, женщина утверждала, что страдает от мигрени и психологических проблем.

Прикинувшись неходячей, британка претендовала на страховку в размере 250 тысяч фунтов (24,2 миллиона рублей). Однако представители страховой компании обнаружили фотографии Томас, сделанные, когда женщина отправилась в отпуск в Италию и Швейцарию. На них видно, что женщина активно проводит время и гуляет. Кроме того, на фото попали доказательства участия женщины в походе к водопадам Брекон-Биконс в Великобритании. После ДТП она также посетила поп-концерт и свадьбу.

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После рассмотрения дела в суде графства Кардифф претензии Томас были отклонены, так как судья решил, что она предоставила лживое описание своих симптомов, хотя авария действительно была. Страховая компания теперь планирует потребовать возмещения затрат.

Томас заявила, что размер ее потерь в доходах из-за инвалидности составил 124,4 тысячи фунтов (12 миллионов рублей), а будущие потери она оценила в 60 тысяч фунтов (5,8 миллиона рублей). Общая сумма расходов на уход и помощь оценивалась в 25,1 тысячи фунтов (2,4 миллиона рублей). Рассмотрение дела в суде продолжается.

Ранее сообщалось, что бывший военнослужащий симулировал слепоту, обманул Департамент по делам ветеранов на крупную сумму и сел в тюрьму. Он также получал дополнительные денежные субсидии на ремонт дома.

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Алиса Дмитриева
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