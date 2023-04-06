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19:02, 6 апреля 2023Мир

Си Цзиньпин описал позицию Китая по Украине одной фразой

Си Цзиньпин описал позицию Китая по Украине фразой «способствовать миру и переговорам»

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Позицию Китая по военному конфликту на Украине можно описать фразой «способствовать миру и переговорам», заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Слова китайского лидера на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссией Урсулой фон дер Ляйен приводятся на официальном сайте МИД КНР.

«На данный момент приоритетом является содействие прекращению боевых действий, а также недопущение разжигания огня и усложнения проблем», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Глава КНР в ходе трехсторонней встречи также отметил, что «Китай всегда самостоятельно определяет свою позицию, исходя из существа самого дела».

Ранее Си Цзиньпин призвал к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Пекин и Париж готовы совместно обратиться к мировому сообществу с призывом придерживаться принципов международного гуманитарного права.

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Глеб Бажуткин
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