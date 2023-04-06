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13:53, 6 апреля 2023Россия

Путин назвал задачу Вооруженных сил России на Украине

Путин: задача Вооруженных сил России — отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Задача российской армии — отодвинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) на расстояние, с которого они не смогут наносить ущерб. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Наша задача отодвигать их (ВСУ — прим «Ленты.ру») на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб», — сказал президент во время встречи с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным.

Кроме того, Пушилин заявил, что на повестке дня в республике стоит вопрос обстрелов. Путин в ответ отметил, что задачей Вооруженных сил России в том числе является устранить обстрелы городов Донбасса.

Никита Абрамов
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