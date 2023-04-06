Пушилин заявил о снижении количества обстрелов со стороны Украины

Пушилин заявил, что из-за усиления систем ПВО обстрелы ВСУ уменьшились примерно в два раза

Благодаря усилению работы противовоздушной обороны (ПВО) в Донецкой народной республике (ДНР) количество обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизилось примерно в два раза. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«На последней встрече с вами я обращался к вам по поводу усиления ПВО и контрбатарейной работы. Это было сделано. Я вам скажу: обстрелы уменьшились, по той статистике, которая у нас есть, в два раза примерно», — заявил он.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон позволяет Киеву наносить удары по новым российским регионам, но не помогает Украине в проведении военных действий за пределами своей территории. При этом, в своем выступлении он решил умолчать о многочисленных обстрелах с украинской стороны Курской, Белгородской и Брянской областей.