Путин заявил о наивысшей степени жестокости Киева

Президент Путин заявил, что Украина в наивысшей степени жестока даже к бойцам ВСУ

Россия на Украине имеет дело с режимом, в наивысшей степени жестоким даже по отношению к своим военнослужащим. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным в четверг, 6 апреля. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства также отметил, что задача российской армии состоит в том, чтобы отодвинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) на расстояние, с которого они не смогут наносить ущерб.

Ранее президент на совещании с постоянными членами Совбеза страны сообщил, что обстановка в новых регионах России остается напряженной. По его словам, Киев «продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан, никого не жалеет, подвергает города и поселки ракетным ударам, артиллерийским, минометным обстрелам».

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам Путин указал, что такие меры стали ответом Москвы на просьбы республик Донбасса о помощи. 5 октября глава государства подписал федеральные конституционные законы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.