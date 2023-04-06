Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:24, 6 апреля 2023Бывший СССР

На Украине задержали требовавшую отсоединения Закарпатья блогершу

СБУ задержала блогершу, призывавшую отсоединить Закарпатье от Украины

Фото: Fractal Pictures / Shutterstock / Fotodom

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала блогершу, требовавшую отсоединить от республики Закарпатье. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

По данным спецслужб, женщина распространяла в сети призывы к сепаратизму, а также оскорбляла тех, кто не соглашался с ее позицией. В отношении блогерши возбудили дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения блогеру и журналисту Юрию Подоляке. По мнению представителей спецслужб, он призывает к захвату Украины во время эфиров, а также «массово распространяет фейки о событиях на фронте».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг отступление ВСУ из Артемовска
Легионер клуба ФНЛ сравнил уровень жизни в Италии и России
Warner Bros. объявила дату выхода фильма о Minecraft со звездой «Аквамена»
Путин заявил о наивысшей степени жестокости Киева
Две девушки заживо сгорели при пожаре в петербургской коммуналке
Литва призвала пригласить Украину в НАТО на грядущем саммите
Путин заявил об уничтожении ВСУ своих сдавшихся в плен военных
ФСБ задержала российского бизнесмена «Сына Чингисхана» за наркотики
Путин назвал задачу российских военных
Минкульт призвали отменить концерт Басты из-за «непатриотичных высказываний»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.