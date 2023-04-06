На Украине задержали требовавшую отсоединения Закарпатья блогершу

СБУ задержала блогершу, призывавшую отсоединить Закарпатье от Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала блогершу, требовавшую отсоединить от республики Закарпатье. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

По данным спецслужб, женщина распространяла в сети призывы к сепаратизму, а также оскорбляла тех, кто не соглашался с ее позицией. В отношении блогерши возбудили дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения блогеру и журналисту Юрию Подоляке. По мнению представителей спецслужб, он призывает к захвату Украины во время эфиров, а также «массово распространяет фейки о событиях на фронте».