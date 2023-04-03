СБУ заочно предъявила обвинение в госизмене блогеру Подоляке

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение в госизмене блогеру Юрию Подоляке

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения блогеру и журналисту Юрию Подоляке по нескольким статьям, в том числе о госизмене. Об этом ведомство пишет в своем Telegram-канале.

«Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины», — говорится в заявлении.

В СБУ сочли, что блогер призывает к захвату Украины во время эфиров, а также «массово распространяет фейки о событиях на фронте» через собственный сайт и каналы на видеохостингах YouTube и Rutube, а также в мессенджере Telegram.

Всего Подоляке предъявили обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Украины: по части 2 статьи 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»), части 1 статьи 110 («Распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины»), части 2 статьи 111 («Государственная измена, совершенная в условиях военного положения») и другим.

В марте СБУ заочно предъявила обвинения известному российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. Причиной решения стал его репортаж с Запорожской АЭС.