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13:14, 6 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о взятии российскими войсками железнодорожной станции в Артемовске

Советник главы ДНР Гагин: подразделения РФ заняли железнодорожную станцию в Артемовске

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские подразделения взяли под контроль железнодорожную станцию в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, передает РИА Новости.

По словам Гагина, практически весь город уже контролируется российскими войсками. «Самое главное, что промзона АЗОМа уже достаточно давно освобождена нашими силами — это был последний тяжелый рубеж. После чего была занята и станция Бахмут-1», — сказал он.

Как утверждает советник врио главы ДНР, противнику пришлось несколько хаотично отступать на слабо подготовленные рубежи.

Ранее Гагин сообщил, что украинские силы потеряли в Артемовске от 15 тысяч до 20 тысяч военнослужащих.

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Алевтина Запольская
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