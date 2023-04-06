Оксана Самойлова вышла в свет в прозрачной юбке и с откровенным декольте

Блогерша Оксана Самойлова появилась на красной дорожке в пиджаке с декольте ниже груди

Российская блогерша и предпринимательница, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова появилась на красной дорожке музыкальной премии «Жара Music Awards» в откровенном наряде. Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) телеканала «Жара TV».

Инфлюэнсерша вышла в свет в приталенном белом пиджаке с декольте ниже груди. Надетый под пиджак блестящий серебристый бюстгальтер знаменитости сочетался с компактной сумкой на цепочке и остроносыми туфлями на высоких каблуках. Самойлова надела длинную прозрачную юбку и уложила назад распущенные волосы.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Компанию 34-летней Самойловой составили ее старшие дочери, которые предстали перед камерой в черных брючных костюмах и массивных туфлях на платформе.

В феврале Оксана Самойлова назвала свой текущий вес и показала фигуру на видео. Знаменитость снялась у бассейна в собственном доме в бикини серого цвета. Она заявила, что масса ее тела составляет 61 килограмм, и отметила, что посвящает много времени спорту.