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09:27, 27 февраля 2023Ценности

Оксана Самойлова назвала свой вес и показала фигуру на камеру

Жена Джигана Оксана Самойлова показала фигуру на видео у бассейна

Фото: @samoylovaoxana

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова назвала свой текущий вес и показала фигуру на новом видео. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кадр: @samoylovaoxana

34-летняя знаменитость снялась у бассейна в собственном доме в бикини серого цвета. На размещенных кадрах видно, что предпринимательница завила волосы в мелкие кудри, а на лицо нанесла яркий макияж. Инфлюэнсер продемонстрировала на камеру подтянутое тело в различных позах. «61 килограмм и много спорта», — подписала она ролик.

В декабре 2022 года Оксана Самойлова пожаловалась на просьбы своих детей о роскошных подарках на Новый год. Перед праздником инфлюэнсерша отправилась вместе с матерью за покупками. Так, в магазине они остановились у стенда с ювелирными украшениями. При этом Самойлова отметила, что ее дети захотели получить изделия известного французского бренда Dior. Данный факт вызвал у бизнесвумен сожаление.

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Карина Черных
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