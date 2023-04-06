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11:34, 6 апреля 2023Россия

Россиянину вырвали здоровый зуб в центре красоты и здоровья

Amber Mash: жителю Калининграда вырвали здоровый зуб в центре красоты и здоровья «Лора»

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жителю Калининграда вырвали здоровый зуб в центре красоты и здоровья «Лора». Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

По сведениям издания, мужчина вместе с сыном постоянно обслуживался в «Лоре». До происшествия россияне оставались довольны качеством услуг.

Сыну калининградца сотрудники центра рекомендовали поставить импланты. Операцию согласились провести по предоплате. В тот день терминал в учреждении не работал и мужчина перевел 30 тысяч генеральному директору центра. Затем отцу мужчины вырвали здоровый зуб.

Тогда мужчина усомнился в компетентности медперсонала и захотел вернуть предоплату. Гендиректор ему отказал. Мужчина обратился в суд, после этого руководитель центра перевел девять тысяч рублей и исчез на полгода.

Жителю Калининграда удалось выиграть в суде, он получил от центра 80 тысяч за моральный ущерб.

В январе сообщалось, что в Оренбурге 34-летний мужчина умер во время приема в областной стоматологической поликлинике №2.

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Анна Щербакова
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