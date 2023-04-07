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17:47, 7 апреля 2023Мир

Си Цзиньпин предложил Макрону придумать план перемирия на Украине

Лидер КНР Цзиньпин предложил Макрону придумать план урегулирования конфликта на Украине

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Лидер КНР Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону внести свое предложение по урегулированию конфликта на Украине. Китайский лидер пообещал, что поддержит его, пишет Reuters.

Си также подчеркнул, что КНР никогда не будет рассматривать украинский кризис с точки зрения личных интересов.

Макрон прибыл с государственным визитом в Пекин 5 апреля. По итогам переговоров лидеров стран председатель КНР заявил, что Пекин и Париж будут взаимно поддерживать друг друга и оптимизировать глобальное управление сообща. Также он призвал к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине.

Кроме того, Пекин и Париж заявили о поддержке действий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Украине и недопустимости нападений на гражданские ядерные объекты, в том числе имея в виду опасную обстановку на Запорожской АЭС.

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Виктория Кондратьева
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