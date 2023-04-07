Россиянам назвали распространенные вредные способы лечения акне

Дерматолог Чижов: применение зубной пасты при лечении акне может ухудшить состояние кожи

Российский дерматолог Александр Чижов назвал распространенные вредные способы лечения акне. Его комментарий публикует «Москва 24».

Ухудшить самочувствие в процессе избавления от угревой болезни может салициловый спирт, отметил эксперт. Данное средство обезвоживает кожу, провоцируя появление трещин, в которые попадает инфекция. Также негативно скажется на состоянии салициловая мазь, приводящая к возникновению комедонов.

Кроме того, специалист призвал не применять в указанном случае зубную пасту, поскольку она может вызвать раздражение или дерматит. «Также из лайфхаков пациентов с акне следует отдельно отметить нанесение меда на прыщи. Делать этого категорически нельзя, так как при наружном применении это крайне аллергенный продукт», — заявил врач.

В марте врач-косметолог Ирина Василенко назвала россиянам главные ошибки, которые допускают пациенты при лечении акне. Как утверждает Василенко, лечение угревой болезни гормональными контрацептивами у девушек с нормальным менструальным циклом приводит к еще большему обострению. Помимо этого, врач добавила, что направленная на удаление грязи и омертвевшей кожи чистка необходима только на первых этапах терапии.