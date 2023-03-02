Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:01, 2 марта 2023Ценности

Косметолог назвала россиянам главные ошибки при лечении акне

Косметолог Ирина Василенко: лечение акне гормональными контрацептивами является ошибкой

Фото: Bermix Studio / Unsplash

Врач-косметолог Ирина Василенко назвала россиянам главные ошибки, которые допускают пациенты при лечении акне. Соответствующий комментарий приводит Life.

Специалист рассказала, что воспаления на лице являются хроническим рецидивирующим заболеванием, которое полностью вылечить нельзя. Однако, по словам эксперта, акне можно вывести в длительную ремиссию.

Как утверждает Василенко, лечение угревой болезни гормональными контрацептивами у девушек с нормальным менструальным циклом приводит к еще большему обострению. Помимо этого, врач добавила, что направленная на удаление грязи и омертвевшей кожи чистка необходима только на первых этапах терапии.

Материалы по теме:
«Мы давно перестали уступать иностранцам» Кто в России создает косметику, которую покупают миллионы?
«Мы давно перестали уступать иностранцам»Кто в России создает косметику, которую покупают миллионы?
2 сентября 2022
Мужчины стали тратить огромные деньги на внешность. Как люксовый уход спасает их от кризиса и помогает побороть стресс?
Мужчины стали тратить огромные деньги на внешность.Как люксовый уход спасает их от кризиса и помогает побороть стресс?
31 января 2023

Кроме того, доктор уточнила, что самостоятельно подбирать препараты и прибегать к самолечению не следует. «Таким образом, в лечении акне важны научный, доказательный подход и грамотный лечащий врач, который правильно определит причину и будет работать в первую очередь с ней, а не только с симптомами», — заключила Василенко.

Ранее в марте врач-косметолог и дерматовенеролог Екатерина Анчикова раскрыла россиянкам способы, с помощью которых можно предотвратить появление акне в путешествиях. Так, Анчикова посоветовала в первую очередь очищать лицо специальными салфетками и нанести гидрогелевую или тканевую увлажняющую маску на 20 минут. Помимо этого, медик порекомендовала принимать поливитаминные препараты, умываться только бутилированной водой, а также использовать привычные продукты для кожи и волос.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов на Брянскую область
Глава Харьковской администрации заявил о насильной эвакуации из Купянска
Российская стилистка назвала устаревшую к весне 2023 года одежду
Стало известно о переброске ВСУ через Николаев к границе с Молдавией и Румынией
В Госдуме отреагировали на идею о наказании за цветы у российского танка в Литве
На Украине решили не отпускать депутатов за границу без сопровождения СБУ
Россиянин предстанет перед судом за убийство кинжалом друга на отдыхе в горах
Россияне стали реже отдыхать в Турции по одной причине
Москвич изрезал расставшуюся с ним девушку ножом
Предсказано будущее ипотечных ставок в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.