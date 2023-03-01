Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:05, 1 марта 2023Ценности

Врач раскрыла россиянкам способы предотвратить появление акне в путешествиях

Российский косметолог Екатерина Анчикова: в путешествиях нужно очищать лицо салфетками

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Globallookpress.com

Врач-косметолог, дерматовенеролог для косметического бренда d’Alba Екатерина Анчикова раскрыла россиянкам способы, с помощью которых можно предотвратить появление акне в путешествиях. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 1 марта.

По словам доктора, система кондиционирования в самолете, поезде или автомобиле снижает влажность воздуха на 20-50 процентов. В связи с этим кожный покров начинает терять влагу, что ведет к сухости и воспалению сального протока. Для чтобы избежать данной проблемы, Анчикова посоветовала в первую очередь очистить лицо специальными салфетками и нанести гидрогелевую или тканевую увлажняющую маску на 20 минут. После этого нужно добавить сыворотку и эмоленты — средства, в составе которых присутствуют церамиды, обеспечивающие защиту кожи от испарения собственной влаги.

Материалы по теме:
Мужчины стали тратить огромные деньги на внешность. Как люксовый уход спасает их от кризиса и помогает побороть стресс?
Мужчины стали тратить огромные деньги на внешность.Как люксовый уход спасает их от кризиса и помогает побороть стресс?
31 января 2023
«Мы давно перестали уступать иностранцам» Кто в России создает косметику, которую покупают миллионы?
«Мы давно перестали уступать иностранцам»Кто в России создает косметику, которую покупают миллионы?
2 сентября 2022

Также на появление акне в поездках может влиять стрессовый фактор. «Это может быть все что угодно: качество воды, изменение питания, атмосферное давление, непривычная подушка. А учитывая то, что мы все имеем на коже слой бактерий, грибов и вирусов, которые постоянно взаимодействуют с нашей иммунной системой, то при стрессе какой-то патогенный агент может активизироваться», — пояснила Анчикова и порекомендовала принимать поливитаминные препараты, умываться только бутилированной водой, а также использовать привычные продукты для кожи и волос.

Вдобавок собеседница издания рассказала, что многие обладатели акне на лице замечают, что в первые дни на море состояние их кожи становится лучше. Однако спустя три-шесть дней происходит обратная реакция, которая характеризуется повторными воспалениями. По мнению эксперта, это проявляется из-за активного потоотделения, применения неправильных солнцезащитных средств. Для предотвращения подобной ситуации медик предлагает пользоваться очищающими салфетками, легкими флюидами и эмульсиями на основе химических санскринов, а также кремом с содержанием цинка. «На солнце уплотняются эпидермальные слои, поскольку это особая форма защиты организма от фотостарения. Поэтому один раз в два-четыре дня используйте легкие гоммажи и скрабы или маски-пилинги на основе фруктовых кислот», — заключила специалист.

В феврале Екатерина Анчикова назвала лучшую косметику для омоложения. Доктор рассказала, что в составе подобных средств могут быть ремоделирующие пептиды, пре- и пробиотики, а также пептиды-миорелаксанты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о яростном сопротивлении десятков тысяч бойцов ВСУ в Артемовске
Лавров назвал условие продолжения зерновой сделки
Тиктокерша сравнила боль после бразильской подтяжки ягодиц с избиением гориллами
Определены самые популярные направления для путешествий из Москвы в марте
Франция увеличит производство снарядов для поставляемых Киеву вооружений
В Британии рекордно упали цены на жилье
«Меркурий» передадут флоту в марте
В МИД раскрыли планы контактов с госсекретарем США Блинкеном на полях G20
Андрей Разин перенес операцию в Америке и получил инвалидность
В Швейцарии рассказали об ожиданиях НАТО и ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.