Врач раскрыла россиянкам способы предотвратить появление акне в путешествиях

Российский косметолог Екатерина Анчикова: в путешествиях нужно очищать лицо салфетками

Врач-косметолог, дерматовенеролог для косметического бренда d’Alba Екатерина Анчикова раскрыла россиянкам способы, с помощью которых можно предотвратить появление акне в путешествиях. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 1 марта.

По словам доктора, система кондиционирования в самолете, поезде или автомобиле снижает влажность воздуха на 20-50 процентов. В связи с этим кожный покров начинает терять влагу, что ведет к сухости и воспалению сального протока. Для чтобы избежать данной проблемы, Анчикова посоветовала в первую очередь очистить лицо специальными салфетками и нанести гидрогелевую или тканевую увлажняющую маску на 20 минут. После этого нужно добавить сыворотку и эмоленты — средства, в составе которых присутствуют церамиды, обеспечивающие защиту кожи от испарения собственной влаги.

Также на появление акне в поездках может влиять стрессовый фактор. «Это может быть все что угодно: качество воды, изменение питания, атмосферное давление, непривычная подушка. А учитывая то, что мы все имеем на коже слой бактерий, грибов и вирусов, которые постоянно взаимодействуют с нашей иммунной системой, то при стрессе какой-то патогенный агент может активизироваться», — пояснила Анчикова и порекомендовала принимать поливитаминные препараты, умываться только бутилированной водой, а также использовать привычные продукты для кожи и волос.

Вдобавок собеседница издания рассказала, что многие обладатели акне на лице замечают, что в первые дни на море состояние их кожи становится лучше. Однако спустя три-шесть дней происходит обратная реакция, которая характеризуется повторными воспалениями. По мнению эксперта, это проявляется из-за активного потоотделения, применения неправильных солнцезащитных средств. Для предотвращения подобной ситуации медик предлагает пользоваться очищающими салфетками, легкими флюидами и эмульсиями на основе химических санскринов, а также кремом с содержанием цинка. «На солнце уплотняются эпидермальные слои, поскольку это особая форма защиты организма от фотостарения. Поэтому один раз в два-четыре дня используйте легкие гоммажи и скрабы или маски-пилинги на основе фруктовых кислот», — заключила специалист.

В феврале Екатерина Анчикова назвала лучшую косметику для омоложения. Доктор рассказала, что в составе подобных средств могут быть ремоделирующие пептиды, пре- и пробиотики, а также пептиды-миорелаксанты.