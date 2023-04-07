Пьяное состояние и недосып при вождении автомобиля приравняли

Nature: вероятность попасть в ДТП в нетрезвом виде и при недосыпе приравняли

Австралийские ученые приравняли пьяное состояние и недосып при вождении автомобиля. Результаты метаисследования, опубликованного в Nature and Science of Sleep, показывают, что вероятность попасть в ДТП в нетрезвом виде и при сне менее пяти часов в сутки одинакова.

Авторы проанализировали 61 научную работу и выявили, что менее четырех-пяти часов сна увеличивают риск автомобильной аварии вдвое. Такие же шансы наблюдаются у водителей, у которых концентрация алкоголя в крови составляет 0,05 промилле, что является максимально допустимым уровнем спиртного в стране исследования. Далее риск только возрастает с каждым часом сна, потерянным накануне ночью. Некоторые работы даже предполагали, что, если водитель спал от нуля до четырех часов предыдущей ночью, то у него может быть в 15 раз больше шансов попасть в аварию.

Команда считает, что правительственным организациям стоит обратить внимание на полученные выводы. Также может быть целесообразным требовать от водителей определенного количества сна, прежде чем садиться за руль.

В октябре 2022 года сотрудники компании Waymo сравнили вероятность попадания в ДТП беспилотного автомобиля и машины, управляемой живым водителем. Они заключили, что автопилот реже попадает в аварии, а также позволяет избежать получения серьезных травм пассажиров при аварии в 93 процентах случаев.