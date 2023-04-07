Аллерголог рассказал о способах справиться с весенней аллергией

Аллерголог Болибок рекомендовал носить маски и очки для защиты от аллергии

Сезон весенних аллергий в России начался еще в феврале на юге страны и постепенно добирается до более северных регионов. Чтобы защититься от аллергии рекомендуется носить маски и очки, а также по мере возможности минимизировать контакт с аллергенами. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«В Москве и области сезон весенних аллергий уже начался, его на себе почувствовали те, кто реагирует на ольху. Со дня на день начнутся аллергии на березу, она дает обильную пыльцу. Конечно, для аллергиков все зависит от того, сколько каких деревьев вокруг, сколько пыльцы в воздухе. В сухую ветреную погоду, например, аллергики чувствуют себя плохо, а в дождь можно гулять», — сказал врач.

Главное, что нужно понимать, поллиноз — это очень простое заболевание. Есть контакт — есть симптоматика, нет — нет и симптомов. Значит, этот контакт нужно не допускать, например, с помощью защитных средств Владимир Болибок аллерголог

Болибок заметил, что последние годы пандемии коронавируса хорошо доказали действенность медицинских масок. Актуальны они оказываются и в случае сезонных аллергий. Причем, по словам врача, хорошо помогут здесь и одноразовые маски, и даже тканевые многослойные.

«Глаза тоже нужно защищать, носить очки. Лучше с широкой дужкой, чтобы пыльца не проникала с боку. А вот линзы носить не рекомендуется: попадание пыльцы на конъюнктиву глаза или, тем более, под линзу спровоцирует сильный воспалительный процесс», — объяснил аллерголог.

Также врач рекомендовал обезопасить дом, не допускать попадания в него аллергенов. Сделать это можно, занавесив окна специальной тканью.

Кроме того, Болибок напомнил о самой классической рекомендации для аллергиков: если есть возможность, уезжать на время цветения туда, где аллергены не распространены.

Раньше таким убежищем был южный берег Крыма. К сожалению, как говорят, сейчас там насажали русских березок, так что эта рекомендация не актуальна. Остаются средняя Азия и более дальнее зарубежье: Персидский залив, Египет Владимир Болибок аллерголог

Врач также напомнил о необходимости приема антигистаминных препаратов для облегчения симптомов в случае, если контакта с аллергеном избежать не удалось. Вместе с тем, он предостерег от самостоятельного приема гормональных препаратов без назначения специалиста.

Ранее сообщалось, что специалисты из Регионального центра окружающей среды Японии и детских исследований Фукусимы выявили, что жизнь с питомцами сокращает риск пищевой аллергии у детей. Исследователи выяснили, что участники, контактировавшие с комнатными собаками, существенно реже страдали аллергией на яйца, молоко и орехи. Дети, живущие с кошками, были менее подвержены аллергии на яйца, пшеницу и сою.