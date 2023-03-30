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13:38, 30 марта 2023Наука и техника

Жизнь с питомцами сократила риск пищевой аллергии у детей

Контактирующие с кошками и собаками дети оказались менее подвержены пищевой аллергии

Фото: Yerlin Matu / Unsplash

Специалисты из Регионального центра окружающей среды Японии и детских исследований Фукусимы выявили, что жизнь с питомцами сокращает риск пищевой аллергии у детей. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS ONE.

В процессе были проанализированы более 66 тысяч детей, у которых рассматривалось влияние питомцев на вероятность формирования пищевой аллергии. Около 22 процентов внутриутробно развивались с домашними животными (чаще всего с комнатными собаками и кошками). Все данные были получены в результате изучения медицинских карт, записи в которых были сделаны в течение первого триместра беременности, при родах и при осмотре спустя месяц после рождения.

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Оказалось, что у детей, контактировавших с домашними собаками и кошками, было значительно снижено количество случаев пищевой аллергии. При этом если собаки проживали на улице, то такая корреляция не наблюдалась. Участники, контактировавшие с комнатными собаками, существенно реже страдали аллергией на яйца, молоко и орехи. Дети, живущие с кошками, были менее подвержены аллергии на яйца, пшеницу и сою. Интересно, что испытуемые, контактирующие с хомяками (0,9 процента от рассмотренной группы), имели значительно большую частоту аллергии на орехи.

Формат исследования не подразумевает определение причинно-следственной связи. Однако авторы надеются, что их открытие станет основой будущих изучений механизмов, лежащих в основе детской пищевой аллергии.

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Елена Апазиди
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