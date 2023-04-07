Стало известно о продвижении ЧВК «Вагнер» к западным районам Артемовска

РИА Новости: ЧВК «Вагнер» продвигается от центра Артемовска к западным окраинам города

Бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются от центра Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) к западным окраинам города. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Чуть дальше на север, в паре домов от нас, находится главная администрация, она также под нашим контролем», — рассказал один из бойцов, находящийся рядом с администрацией центрального района Артемовска.

Здание администрации самого города, по словам российских военных, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвали при отступлении. Это, по мнению «вагнеровцев», было сделано в том числе с пропагандистской целью, дабы над ним не водрузили российский флаг. Также тактика подрыва высотных зданий избрана ВСУ для того, чтобы ЧВК «Вагнер» не занимала господствующие высоты.

Ранее стало известно, что двое граждан Литвы получили ранения под Артемовском. Информацию подтвердило министерство иностранных дел (МИД) прибалтийской республики. Один из них получил легкое ранение и уже вернулся в свое подразделение.