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19:05, 7 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о продвижении ЧВК «Вагнер» к западным районам Артемовска

РИА Новости: ЧВК «Вагнер» продвигается от центра Артемовска к западным окраинам города

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются от центра Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) к западным окраинам города. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Чуть дальше на север, в паре домов от нас, находится главная администрация, она также под нашим контролем», — рассказал один из бойцов, находящийся рядом с администрацией центрального района Артемовска.

Здание администрации самого города, по словам российских военных, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвали при отступлении. Это, по мнению «вагнеровцев», было сделано в том числе с пропагандистской целью, дабы над ним не водрузили российский флаг. Также тактика подрыва высотных зданий избрана ВСУ для того, чтобы ЧВК «Вагнер» не занимала господствующие высоты.

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Ранее стало известно, что двое граждан Литвы получили ранения под Артемовском. Информацию подтвердило министерство иностранных дел (МИД) прибалтийской республики. Один из них получил легкое ранение и уже вернулся в свое подразделение.

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Алевтина Запольская
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