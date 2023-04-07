Раскрыты наиболее удобные способы добраться до курортов Черного моря

АТОР: россиянам проще всего добраться до курортов Кубани на поезде

Представитель отечественного туроператора «Дельфин» Екатерина Чернова раскрыла отдыхающим наиболее удобные способы попасть на Черное море в предстоящем летнем сезоне. Проще всего туристам добраться до курортов Кубани на поезде, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В первую очередь эксперт напомнила россиянам о временном закрытии с весны 2022 года ряда аэропортов на юге страны. Так, в настоящее время не функционируют авиагавани Анапы, Краснодара и Геленджика. Продолжают прием и обслуживание авиарейсов лишь два аэропорта — в Сочи и Минеральных Водах.

Из Сочи туристы могут добраться практически до всех курортов края на автотранспорте, однако не всегда такой трансфер будет удобным и быстрым. «Итак, легче всего доехать из аэропорта в центр Сочи (30 километров) и Красную Поляну (40 километров). Из аэропорта в Лазаревское — 100 километров, Туапсе — 144 километра, Геленджик — 268 километров, Анапу — 360 километров. Такси до Анапы может стоить в аэропорту порядка трех-четырех тысяч рублей, через сервисы предварительного заказа — дешевле», — рассказала Чернова.

Кроме того, доехать до Анапы и Геленджика можно из воздушной гавани в Минеральных Водах, расстояние до которых 575 и 541 километр соответственно. Дорога займет 8-10 часов.

Более удобный способ попасть на курорты Краснодарского края — поезд. Специалист обратила внимание соотечественников, что РЖД анонсировал запуск дополнительных составов на лето по наиболее востребованным южным направлениям. В планах холдинга назначить более 1,5 тысячи дополнительных поездов, большинство из которых соединят крупные российские города с Анапой, Адлером, Новороссийском и Кисловодском.

Ранее туроператоры предложили отечественным туристам, уставшим от пляжного отдыха, обратить внимание в высокий сезон на Камчатку, Сахалин и Владивосток. Например, семидневный тур на Камчатку с июня по середину сентября будет стоить от 47,3 тысячи рублей.