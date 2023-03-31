Россиянам назвали три альтернативы пляжному отдыху на лето

FUN&SUN: летом туристам стоит обратить внимание на три места в России

Россиянам, которые устали от пляжного отдыха летом или недовольны пляжами на юге страны, предложили в высокий сезон обратить внимание на другие регионы России — например, на Камчатку, Сахалин и Владивосток. По данным туроператора FUN&SUN, в предстоящем летнем сезоне туры на Дальний Восток будут доступны россиянам «по привлекательной цене».

Так, семидневный тур на Камчатку с июня по середину сентября будет стоить от 47,3 тысячи рублей. В пакетный тур входит перелет, проживание, трансферы, а также экскурсии по программе. Туристы могут увидеть природные достопримечательности Камчатки — остров Старичков, Вилючинский водопад и горячие источники, путешественники также смогут побывать у подножия Авачинского вулкана и подняться на гору Верблюд.

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Туристов познакомят с местной кухней и камчатскими хаски, жаждущие еще большего разнообразия могут побывать на Халактырском пляже, знаменитым черным песком, а любители экстрима — сплавиться по горной реке.

+19°С средняя температура воздуха летом на Дальнем Востоке. В районах, удаленных от моря, лето жарче: воздух прогревается до +30°С. На побережье Охотского моря значительно прохладнее

Семь дней на Сахалине в период с 16 июня по 25 августа с учетом перелета, проживания и трансферов можно провести за 45 тысяч рублей. Среди популярных у туристов экскурсий — Бухта Тихая, Мыс Птичий/Великан, Маяк Анива, Лагуна Буссе, обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Туры во Владивосток — город мистических утренних туманов, фотогеничных мостов и гастрономических удовольствий — стартуют от 59 тысяч рублей за человека. В FUN&SUN Владивосток называют одним из интереснейших городов для путешествий по России. «Он пронизан духом Азии: технологичной Кореи, загадочной Японии и философского Китая», — поясняют в компании.

В километре от столицы приморья располагается тоже любимый туристами остров Русский и его оборонительные форты, а также мыс Тобизина, который атмосферой напоминает край света. Также в Приморском крае находится Национальный парк «Земля леопарда» и Приморский сафари-парк, прославившийся на весь мир благодаря дружбе тигра Амура и козла Тимура.

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Несмотря на свою удаленность от центра страны, Дальний Восток России — популярное туристическое направление

По данным Ростуризма, в 2022 году турпоток в регионы Дальнего Востока превысил допандемийные показатели. Только за первые 9 месяцев 2022 года его посетило 3,5 миллиона туристов. Тогдашняя глава Ростуризма Зарина Догузова выражала уверенность в том, что эти показатели — не предел для региона.

Если ранее поездки на Камчатку, Сахалин, в Приморье казались абсолютной экзотикой, то сегодня формируются новые доступные туры Зарина Догузова экс-глава Ростуризма

Фото: Елена Верещака / ТАСС

79 процентов россиян хотели бы побывать на Дальнем Востоке, однако реально задумываются о возможности посетить его регионы в ближайший год только 3-8 процента, свидетельствуют данные исследования аналитического центра НАФИ.

79% россиян желали бы побывать на Дальнем Востоке, но претворяют свое желание в жизнь только несколько процентов из них

Опрос НАФИ показал, что россиян главным образом отпугивают цены на билеты и дороговизна отдыха на Дальнем Востоке. Однако в настоящее время цены на дальневосточные туры сопоставимы с пляжными турами на юг страны.