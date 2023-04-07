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18:46, 7 апреля 2023Россия

В российском регионе нашли 100-килограммовую авиабомбу

В Курской области нашли 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Фonj: ГУ МЧС по Курской Области

В одной из деревень Курской области нашли 100-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает сайт MK.RU.

Снаряд обнаружили местные жители. Они сообщили о находке, после чего на место происшествия выехали сотрудники аварийно-спасательной службы, а также полицейские.

Прибывшие на место специалисты установили тип боеприпаса и изъяли его. После этого бомбу обезвредили на полигоне.

Ранее в Сочи полицейские обнаружили оружие времен Великой Отечественной войны в салоне остановленного ими автомобиля марки Mercedes. У водителя изъяли две винтовки Мосина, пистолет-пулемет МР-40, пистолет-пулемет Шпагина, «Панцерфауст» и другое стрелковое оружие. Также в салоне автомобиля нашли гранату Ф-1 и кумулятивную гранату. По словам управлявшего машиной мужчины, оружие предназначалось для праздника.

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Алан Босиков
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