Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:29, 7 апреля 2023Силовые структуры

Полицейские обнаружили в автомобиле россиянина оружие времен войны

В Сочи полицейские нашли в автомобиле мужчины несколько винтовок и пистолетов-пулеметов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Сочи полицейские нашли арсенал оружия в автомобиле гражданина России. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, правоохранители остановили водителя на Mercedes. Они решили проверить салон мужчины и заметили две винтовки Мосина, две самозарядные винтовки Токарева, противотанковый гранатомет «Панцерфауст», пулемет ДП-27, пистолет-пулемет MP-40, пистолет-пулемет Шпагина, пистолет-пулемет Судаева, пистолет «Томпсон», гранату Ф-1 и кумулятивную гранату РПГ-40. Выяснилось, что оружие времен Великой Отечественной войны.

Мужчина утверждает, что все оружие предназначалось для праздника. Силовики проводят проверку.

Ранее стало известно, что в Тольятти задержали 53-летнего мужчину, незаконно хранившего оружие и боеприпасы дома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Глава Ростовского облсуда ушла в отставку на фоне обысков ФСБ у 30 судей
Минфин оценил ситуацию с доходами от нефти и газа в России
Опубликовано видео смертельного наезда на десятилетнюю школьницу в Подмосковье
Описаны последствия выхода России из зерновой сделки
Недосыпание связали с увеличением риска инсульта втрое
Появились подробности о напавшем на одноклассника с ножом российском школьнике
Полицейские обнаружили в автомобиле россиянина оружие времен войны
Названа дата прощания с военкором Владленом Татарским
Минобороны заявило о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ
ВСУ потеряли десятки солдат на двух направлениях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.