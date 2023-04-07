Полицейские обнаружили в автомобиле россиянина оружие времен войны

В Сочи полицейские нашли в автомобиле мужчины несколько винтовок и пистолетов-пулеметов

В Сочи полицейские нашли арсенал оружия в автомобиле гражданина России. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, правоохранители остановили водителя на Mercedes. Они решили проверить салон мужчины и заметили две винтовки Мосина, две самозарядные винтовки Токарева, противотанковый гранатомет «Панцерфауст», пулемет ДП-27, пистолет-пулемет MP-40, пистолет-пулемет Шпагина, пистолет-пулемет Судаева, пистолет «Томпсон», гранату Ф-1 и кумулятивную гранату РПГ-40. Выяснилось, что оружие времен Великой Отечественной войны.

Мужчина утверждает, что все оружие предназначалось для праздника. Силовики проводят проверку.

Ранее стало известно, что в Тольятти задержали 53-летнего мужчину, незаконно хранившего оружие и боеприпасы дома.