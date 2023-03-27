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14:41, 27 марта 2023Силовые структуры

ФСБ изъяла у россиянина спрятанный в деревянном полу арсенал оружия

В Тольятти сотрудники ФСБ и МВД изъяли у 53-летнего мужчины арсенал оружия и боеприпасов

Кадр: Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти задержали 53-летнего мужчину, незаконно хранившего оружие и боеприпасы дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ и МВД осмотрели жилище фигуранта и изъяли из него два пистолета Макарова, два пистолета ТТ, пистолет «Glock», пять магазинов к автомату Калашникова, составные части огнестрельного оружия и патроны различного калибра в количестве более 300 штук. Отмечается, что россиянин хранил оружие в деревянном полу на втором этаже частного дома.

Во время допроса фигурант рассказал, что хранил арсенал без цели сбыта. Но знал, что делает это незаконно.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Брянке Луганской народной республики (ЛНР) полицейские обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

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Екатерина Власова
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