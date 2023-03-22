Тайник с гранатами обнаружили на территории шахты в ЛНР

В ЛНР на территории недействующей шахты полицейские обнаружили тайник с гранатами

В Брянке Луганской Народной Республике (ЛНР) полицейские обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Схрон располагался в заброшенном здании на территории недействующей шахты «Краснопольевская». В деревянных ящиках были спрятаны два автомата, пистолет, 11 боевых гранат и запалы для них, 700 патронов различного калибра, а также взрывчатые вещества. Найденное отправили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Запорожье полицейские нашли схрон с минами и патронами на складе тракторной бригады.