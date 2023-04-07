Одного из основателей Comedy Club обвинили в мошенничестве

Baza: москвич обвинил в мошенничестве одного из основателей Comedy Club Таша Саркисяна

Житель Москвы обвинил в мошенничестве одного из основателей Comedy Club Арташеса (Таша) Саркисяна и его знакомого Арена Вирабяна. Как сообщает Baza в своем Telegram-канале, Саркисян отверг эти обвинения.

По данным издания, Вирабян и Саркисян пообещали москвичу, что сделают его героем нового сезона реалити-шоу «Холостяк» на канале ТНТ. За участие в проекте от мужчины якобы потребовали десять миллионов рублей, причем половина этой суммы, как сообщили россиянину, должна была пойти на утверждение его кандидатуры.

В октябре 2021 года житель Москвы пришел в продюсерский центр Comedy Club и передал Вирабяну пять миллионов рублей. После этого он стал ждать, когда его пригласят на съемки. На протяжении нескольких месяцев он писал Вирабяну с вопросами насчет «Холостяка», но тот отвечал, что съемки откладываются, потому что руководство проекта не может выбрать участниц.

В результате москвич связался с продюсером «Холостяка» Арменом Оганяном и узнал, что кастинг в шоу проводится, но он не будет в нем участвовать. После этого потерпевший написал на Вирабяна и Саркисяна заявление о мошенничестве.

Сообщается, что Вирабяна задержали. В ходе разговора с правоохранителями он признался, что никогда не работал в Comedy Club. После беседы полицейские его отпустили, чтобы вычислить всех потерпевших. Саркисян же подтвердил, что знаком с Вирабяном, но отверг обвинения в мошенничестве. «Я очень разочарован и расстроен, если мое имя используется в настолько неприятном для меня свете», — сказал сооснователь Comedy Club.

В июле 2022 года мошенники попытались вывезти из Москвы группу девушек якобы для участия в кастинге «Холостяка», но им помешала полиция. Уточнялось, что аферисты распространяли рекламные листовки о наборе участниц в шоу в центре столицы.