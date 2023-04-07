Байден продлил ряд санкций против России

Президент США Байден продлил на год ряд санкций против России

Президент США Джо Байден продлил на год ряд санкций против России, которые были введены после начала военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Согласно документам, режим продлен под предлогом «вредоносной деятельности» России, В частности речь идет о вмешательстве в американский избирательный процесс, подрыве демократических институтов и «участии во вредоносной кибернетической деятельности, направленной против США, их союзников и партнеров, и содействие ей».

«Поэтому (...) я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 14024», — указано в заявлении Байдена.

Ранее Байден заявил, что власти США и Канады намерены продолжать давление на Россию посредством «исторических санкций и тарифов». «Мы намерены продолжать давление на [президента России Владимира] Путина посредством исторических санкций и тарифов», — пообещал американский лидер.

Помимо этого, президент США пообещал продолжать оказывать гуманитарную и военную помощь Украине.