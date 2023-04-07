Минобороны заявило о розыске США сбежавших участников своих проектов на Украине

Минобороны сообщило о розыске США сбежавших участников биологических проектов на Украине

США разыскивают сбежавших участников своих военно-биологических проектов на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга по анализу документов о военно-биологической деятельности Вашингтона, пишет ТАСС.

По словам представителя Минобороны России, фигуранты американских проектов покинули территорию Украины, чтобы скрыться от ответственности. «Для предотвращения возможной утечки сведений о незаконной деятельности Пентагона американская администрация принимает экстренные меры по их розыску и возвращению», — заявил он.

Кириллов добавил, что Вашингтон использует Украинский научно-технический центр (УНТЦ) для сбора информации о местонахождении сотрудников, уже принимавших участие в «украинских проектах», а также ищет новый персонал с навыками разработки оружия массового поражения.

Ранее Кириллов заявил, что Минобороны России располагает сведениями об именах украинских участников военно-биологических программ США. По его словам, руководитель центра общественного здоровья Владимир Курпита контролировал взаимодействие украинских специалистов с управлением по снижению угрозы минобороны США (DITRA), а также занимался отбором биологических проб от граждан Украины и передавал их за рубеж.

Кроме того, начальник войск РХБЗ назвал имена начальника санитарно-эпидемиологического управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Моргуна и заведующей референс-лабораториями Центра общественного здоровья Минздрава Украины Ирины Демчишиной, которые также имели отношения к работе США на территории страны.

