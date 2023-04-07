В России отреагировали на заявление Блинкена о скором контрнаступлении Украины

Сенатор Карасин: заявление Блинкена о контрнаступлении выдает, что решения принимают в США

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о скором контрнаступлении Украины выдает, что подобные решения принимаются в Вашингтоне. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на слова Блинкена председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте может начаться в ближайшие недели. Американский госсекретарь подчеркнул, что цели стран, поддерживающих Украину в конфликте, — помощь в подготовке наступления и наращивание среднесрочного и долгосрочного потенциала государства.

Такое заявление Блинкена с головой выдает, кто принимает решения, — это Вашингтон. И никакого отношения к какой-то украинской политике это не имеет. Это сугубо западная линия Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Если человек делает такие заявления, значит, он за них и будет отвечать. Потому что безответственные заявления человека в ранге госсекретаря США влекут за собой довольно тяжелые тактические и эмоционально-политические последствия как для того, кто заявляет, так и для страны, от имени которой он заявляет. В данном случае Блинкен делает заявление от имени Украины, от имени нынешнего режима в Киеве», — заявил Карасин.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что российское военное руководство достаточно опытно и квалифицировано для того, чтобы делать выводы не из заявления госсекретаря США, а из реальной ситуации на месте.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис предупредил, что наступление ВСУ на Крым обречено на крах в случае такого решения Зеленского. Он отметил, что украинская армия испытывает недостаток в живой силе, а также проблемы с мобилизацией дополнительных войск.