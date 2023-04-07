Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:14, 7 апреля 2023Интернет и СМИ

YouTube удалил канал шоумена Бочарова

YouTube удалил канал шоумена Андрея Бочарова за нарушение правил сообщества

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Шоумен, юморист и телеведущий Андрей Бочаров сообщил, что YouTube удалил его канал. Об этом он заявил в пятницу, 7 апреля, в своем профиле в Telegram.

«YouTube не вынес существования моего канала, где было 250 тысяч подписчиков и ролики сатирического, беззлобного содержания. Да, по текущей повестке. Да, за здравый смысл. Да, за Россию», — написал Бочаров. При попытке зайти на его канал появляется сообщение, что аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества.

По словам Бочарова, за год его аудитория на YouTube увеличилась вдвое и ему обидно терять ее. Вместе с тем, комментируя меру видеохостинга, комик назвал его двуличной и вражеской платформой, на которой зачастую продвигается ненависть к России и россиянам. Он также отметил, что будет продолжать свою деятельность на других площадках, и призвал подписываться на его аккаунты.

Андрей Бочаров стал широко известен благодаря участию в комедийном шоу «О.С.П.-студия» и сериале «33 квадратных метра». Помимо того, он выступал режиссером и сценаристом ряда программ на отечественном телевидении, телеведущим, переводчиком и актером озвучки. На YouTube у Бочарова выходил проект «В кольце друзей», в котором он комментировал актуальные события.

В марте YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова). Причиной видеохостинг назвал нарушение правил сообщества. Перед этим удалению подверглись профили блогеров Артемия Лебедева, Стаса «Ай, как просто!» Васильева, Дмитрия Никотина и Дмитрия Гоблина Пучкова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Арестович посоветовал сменить Зеленского
Россияне стали больше интересоваться переездом в одну европейскую страну
Одного из основателей Comedy Club обвинили в мошенничестве
Туристка сняла на видео растерзавшее ребенка животное и возмутила подписчиков
Бывшая зампомощника генсека НАТО связала проблемы альянса со Столтенбергом
Аферисты похитили у российского бизнесмена миллион рублей под предлогом защиты
В России резко выросло число банкротов
Охранники УК напали на жильцов дома в российском городе
Хозяйка плантации с марихуаной случайно вызвала к себе полицию
В Совфеде назвали сроки вероятного контрнаступления ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.