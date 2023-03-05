YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса «за нарушение правил сообщества»

YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова) «за нарушение правил сообщества». Об этом говорится на странице канала, на котором ранее выходили программы «Шоу Вил» и «Телега онлайн».

Других подробностей или объяснений от представителей видеохостинга не поступало.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что Россия может заблокировать YouTube, если видеохостинг продолжит ограничивать доступ к патриотическому контенту.

В марте 2022 года YouTube объявил о блокировке аккаунтов российских СМИ, финансируемых государством. Также видеохостинг пообещал удалять контент о спецоперации на Украине, который «нарушает его политику».