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17:01, 5 марта 2023Интернет и СМИ

YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса

YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса «за нарушение правил сообщества»

Фото: Fabian Sommer / dpa / Globallookpress.com

YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова) «за нарушение правил сообщества». Об этом говорится на странице канала, на котором ранее выходили программы «Шоу Вил» и «Телега онлайн».

Других подробностей или объяснений от представителей видеохостинга не поступало.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что Россия может заблокировать YouTube, если видеохостинг продолжит ограничивать доступ к патриотическому контенту.

В марте 2022 года YouTube объявил о блокировке аккаунтов российских СМИ, финансируемых государством. Также видеохостинг пообещал удалять контент о спецоперации на Украине, который «нарушает его политику».

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Варвара Кошечкина
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