В Госдуме назвали условие блокировки YouTube в России

Депутат Матвейчев: YouTube в России заблокируют при удалении патриотического контента

Россия может заблокировать YouTube в России, если видеохостинг продолжит ограничивать доступ к патриотическому контенту. Такое условие прекращения работы сервиса в разговоре с «Лентой.ру» назвал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«YouTube продолжает себя вести так, будто он не независимая платформа, а настоящее оружие информационной войны в России. Он продолжает блокировать патриотический контент и абсолютно спокойно работает, допуская антироссийский контент. В конечном итоге YouTube доиграется. Он доведет ситуацию до того, что мы вынуждены будем с ним расстаться. [Я не знаю], когда это произойдет — через месяц, три, полгода», — сказал депутат.

Если он не изменит свою политику, для него это кончится плохо. Даже если он будет просто продолжать делать то, что делает сейчас, он кончит плохо Олег Матвейчев депутат Госдумы

Ранее прокуратура города Владимира подала иск в Ленинский районный суд с требованием ограничить доступ к YouTube на территории России, следует из карточки дела на сайте суда. Заседание назначено на 2 марта.

Позже в пресс-службе прокуратуры уточнили, что речь идет лишь о блокировке определенной информации, а не всего видеохостинга. «Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом. У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию. Например, сайты, где продают табак или права. Но это никак не касается YouTube в целом»,— сказал собеседник агентства.