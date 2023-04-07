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07:38, 7 апреля 2023Россия

Виктор Бут обвинил США в отработке на нем методов давления на Россию

Освобожденный из американской тюрьмы Бут обвинил США в отработке методов давления на РФ
Виктор Бут

Виктор Бут. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Освобожденный из американской тюрьмы российский предприниматель Виктор Бут обвинил США в том, что на нем отрабатывали методы давления на Россию. Его слова приводит «Газета.Ru».

По мнению Бута, у Соединенных Штатов не было доказательств его вины, а преследование объяснялось исключительно российским гражданством.

Предприниматель напомнил, что занимался перевозками оружия, которые не запрещены, а свидетельств о том, что он торговал оружием, у американцев не было.

Бут добавил, что целью США было опробовать на нем методы давления, такие как санкции и арест счетов, а также использование Голливуда — еще до его экстрадиции был снят фильм «Оружейный барон» с Николасом Кейджем в главной роли.

«На мне и моей семье опробовали то, что фактически через 15-20 лет стали делать со всей нашей страной. Меня хотели сломать, работали над этим, этого не произошло», — заключил россиянин.

Ранеет Виктор Бут, который 15 лет провел в тюрьме «Мэрион» (штат Иллинойс, США), раскрыл причины интереса к нему со стороны американских спецслужб. По его словам, американцы хотели получить компромат на первых лиц России.

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Марина Совина
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