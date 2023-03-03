Бизнесмен Виктор Бут раскрыл причины интереса к нему со стороны американских спецслужб

Начало событий в новости Виктор Бут рассказал о способах давления на заключенных в американской тюрьме

Российский бизнесмен Виктор Бут, который 15 лет провел в тюрьме «Мэрион» (штат Иллинойс, США), раскрыл причины интереса к нему со стороны американских спецслужб. Об этом Бут в пятницу, 3 марта, сообщил в интервью «Ленте.ру».

«Я работал в Африке с представителями правительств и президентами разных стран континента — и поэтому однажды оказался на радаре американских спецслужб. 6 марта 2008 года меня арестовали в Таиланде, а 16 ноября 2010 года я был экстрадирован в США», — рассказал Бут.

По его словам, представители американских спецслужб предлагали ему сотрудничество только первые три-четыре часа после ареста. Потом эти предложения делались уже через публичного адвоката, назначенного судом в Нью-Йорке. Американцы хотели от Бута компромат на первых лиц России.

«Они считали, что я обладаю некими данными, которые могли бы помочь им выстроить кампанию по очернению российского руководства. За это мне и моей семье, которая еще до суда приехала в США, обещали грин-карты и безбедное существование», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Как отметил Бут, ему гарантировали, что после окончания тюремного срока он сможет остаться в Штатах и жить как простой американец. Такие предложения адвокат озвучивала ему буквально каждый день. В какой-то момент Буту удалось ее уволить — и нанять частного защитника.

Ранее Виктор Бут рассказал о том, какие способы давления на заключенных используются в тюрьме «Мэрион».

Полную версию интервью с Виктором Бутом можно прочитать здесь.

Виктор Бут был осужден в США за сговор с целью терроризма и незаконной торговли оружием. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу властей США. В 2012 году россиянина приговорили к 25 годам лишения свободы. Свою вину Бут не признал. 8 декабря Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков. Предварительно обоих осужденных помиловали.

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