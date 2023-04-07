Закрыто дело о хищении миллиардов рублей сообщниками осужденного офицера ФСБ

СКР прекратил дело о хищении 3,7 млрд руб. в отношении сообщников экс-офицера Черкалина

Следственный комитет России (СКР) прекратил производство по уголовному делу бывших московских банкиров Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, обвиняемых в хищении активов у девелоперов стоимостью 3,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение о закрытии дела принял следователь в связи с истечением срока давности уголовного преследования фигурантов. Столяренко и Бондаренко, по данным правоохранителей, были сообщниками осужденного подполковника ФСБ Кирилла Черкалина. Экс-банкиры покинули Россию несколько лет назад.

Вместе с Черкалиным в деле фигурировали еще двое высокопоставленных офицеров ФСБ Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Одного из них еще судят, а в отношении второго суд прекратил дело также в связи с истечением срока давности.

Лишь Черкалин, заключивший сделку со следствием, получил семь лет колонии.

Офицеры ФСБ Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев были задержаны в апреле 2019 года. Черкалину вменяли получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество. У них было изъято 12 миллиардов рублей.