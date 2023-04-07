Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:49, 7 апреля 2023Силовые структуры

Закрыто дело о хищении миллиардов рублей сообщниками осужденного офицера ФСБ

СКР прекратил дело о хищении 3,7 млрд руб. в отношении сообщников экс-офицера Черкалина
Кирилл Черкалин

Кирилл Черкалин. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) прекратил производство по уголовному делу бывших московских банкиров Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, обвиняемых в хищении активов у девелоперов стоимостью 3,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение о закрытии дела принял следователь в связи с истечением срока давности уголовного преследования фигурантов. Столяренко и Бондаренко, по данным правоохранителей, были сообщниками осужденного подполковника ФСБ Кирилла Черкалина. Экс-банкиры покинули Россию несколько лет назад.

Вместе с Черкалиным в деле фигурировали еще двое высокопоставленных офицеров ФСБ Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Одного из них еще судят, а в отношении второго суд прекратил дело также в связи с истечением срока давности.

Лишь Черкалин, заключивший сделку со следствием, получил семь лет колонии.

Офицеры ФСБ Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев были задержаны в апреле 2019 года. Черкалину вменяли получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество. У них было изъято 12 миллиардов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Госдуме описали возможные задачи срочников на миротворческих миссиях
В России отреагировали на заявление Блинкена о скором контрнаступлении Украины
Мясников назвал наиболее опасный вид головной боли
Комбат ДНР призвал увеличить численность российских войск
Стало известно о продвижении ЧВК «Вагнер» к западным районам Артемовска
Названа самая дешевая страна для отдыха у моря в апреле
Редкая погоня тигра за гауром попала на видео
В сети появились фото роскошного автопарка Ким Кардашьян с машинами одного цвета
Концерты группы «Наив» в Ярославле и Череповце отменили по инициативе депутата
Tesla стала самым дорогим автомобильным брендом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.