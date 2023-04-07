Богатейшие криптомиллиардеры потеряли три четверти своего состояния

Forbes: 19 богатейших криптомиллиардеров потеряли 75% своего состояния

Богатейшие люди криптоиндустрии потеряли в общей сложности 110 миллиардов долларов за последний год. Об этом сообщает американский Forbes.

В апреле 2022 года в список миллиардеров, которые заработали свои деньги на криптовалюте и технологии блокчейн, Forbes добавил 7 человек, расширив его до 19 — самого большого количества за всю историю. Тогда их совокупное состояние составляло около 140 миллиардов долларов. Теперь же, после череды разоблачений в мошенничестве, правительственных исков и падения стоимости активов, эта сумма опустилась ниже 30 миллиардов долларов (по состоянию на 10 марта 2023 года). А десять человек из списка и вовсе больше не миллиардеры.

За последние 12 месяцев суммарная рыночная капитализация криптовалют снизилась на 700 миллиардов долларов — почти вдвое. Крах хедж-фонда Three Arrows Capital, а затем и проблемы криптобирж усилили опасения инвесторов и ускорили отток капитала из индустрии.

Самым заметным и крупным разорением прошлого года стала история Сэма Бэнкмана-Фрида. После банкротства своей криптобиржи FTX и последующих судебных разбирательств он потерял весь свой капитал, около 24 миллиардов долларов. Богатейшим человеком отрасли в 2023 году остается Чанпэн Чжао, основатель и генеральный директор криптобиржи Binance. При этом Forbes сейчас оценивает его состояние лишь в 10,5 миллиарда долларов, против 65 миллиардов долларов год назад.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев допустил вероятность возвращения цены биткойна на уровень в 60-70 тысяч долларов. По его мнению, триггером роста курса главной криптовалюты может стать дальнейшая разбалансировка мировой финансовой системы и нарастание связанных с этим рисков, что заставит инвесторов обратиться к альтернативным инструментам.