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16:08, 7 апреля 2023Силовые структуры

В России предложили следствию завести криптокошелек для изъятых средств

Прокуратура: следствию могут разрешить завести криптокошелек для изъятия цифровой валюты

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России у следственных органов может появиться криптокошелек для изъятия в доход государства цифровых валют. С такой инициативой выступила представитель главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры России Мадина Долгиева на проходящем в Совете Федерации «круглом столе», передает «Интерфакс».

По ее словам, надзорное ведомство выступает за развитие механизма конфискации, с этой целью прокуратура предлагает разрешить следствию заводить криптовалютные счета и кошельки. Долгиева считает, что нет необходимости внесения поправок в уголовно-процессуальный закон, так как это может занять длительное время, достаточно вынесения соответствующего постановления правительства.

Кроме этого, необходимо внести изменения в законодательстве, которые позволят Федеральной службе судебных приставов реализовывать арестованную криптовалюту.

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Любовь Ширижик
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