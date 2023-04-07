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17:36, 7 апреля 2023Среда обитания

В Москве стали продавать больше дорогих новостроек

NF Group: объем предложения элитных новостроек в Москве вырос на 14 процентов

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В первом квартале 2023 года объем предложения элитных новостроек в Москве вырос на 14 процентов по сравнению с прошлым кварталом и на 90 процентов в годовом выражении. О том, что в столице стали продавать больше дорогого нового жилья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные NF Group.

По итогам марта в Москве было экспонировано 2,1 тысячи квартир и апартаментов в новостройках. Рост предложения эксперты объясняют снижением спроса на жилую недвижимость. Несмотря на охлаждение покупательского интереса, девелоперы продолжают выводить на рынок новые проекты.

Согласно предварительным подсчетам, в первом квартале число проданных объектов в столичных новостройках составит не более 140 квартир и апартаментов. Такой результат в два раза меньше, чем итог аналогичного периода 2022 года. Более низкие продажи в последний раз наблюдались во втором квартале 2020 года, когда действовали пандемийные ограничения. При этом средняя цена квадратного метра жилья в сегменте снизилась только на четыре процента за квартал и на девять процентов за год, достигнув 1460 рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве стало вдвое меньше премиальных квартир с отделкой «под ключ». За последние пять лет доля такого жилья сократилась с 32 процентов в 2019 году до 14 процентов в 2023-м.

Александра Качан
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