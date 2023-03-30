В Москве стало вдвое меньше одного типа квартир

«Аеон Девелопмент» и «Метриум»: в Москве стало меньше премиум-жилья с отделкой «под ключ»

За последние пять лет в Москве стало вдвое меньше премиальных квартир с отделкой «под ключ» — доля этого жилья сократилась с 32 процентов в 2019 году до 14 процентов в 2023-м. К такому выводу пришли в совместном исследовании аналитики компаний «Аеон Девелопмент» и «Метриум», пишут «Известия».

Самое заметное снижение, по данным специалистов, произошло в 2022 году — тогда доля премиальных квартир с полной отделкой сократилась с 27 до 15 процентов. В элитном сегменте доля лотов с отделкой «под ключ» тоже заметно уменьшилась — с 49 до 28 процентов.

При этом доля вариантов с предчистовой (white box) отделкой за то же время выросла с 8 до 30 процентов. Доля объектов с бетонными стенами за пять лет сократилась с 60 до 56 процентов, однако до сих пор остается самой большой на рынке премиума.

В «Аеон Девелопмент» пояснили, что для застройщиков высокобюджетных проектов финишная отделка — это серьезный вызов, поэтому несколько лет подряд девелоперы отказываются от этой опции в пользу white box и лотов «в бетоне». Специалисты уточнили, что застройщикам стало сложнее удерживать на должном уровне качество и цену премиальной отделки на фоне ухода с российского рынка многих иностранных производителей материалов и инженерных систем.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Москвы не хватает элитных новостроек. По словам специалистов, в Центральном административном округе (ЦАО) столицы сосредоточены 90,3 процента элитных проектов. При этом в некоторых престижных районах накопился высокий отложенный спрос на фоне небольшого числа новостроек в этом сегменте. Поэтому как только открываются продажи, наиболее ликвидные квартиры и апартаменты очень быстро раскупаются, пояснили в «Метриуме».