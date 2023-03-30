В трех районах Москвы недосчитались одного типа домов

«Метриум»: в трех районах Москвы обнаружили дефицит элитных новостроек

В Москве недосчитались элитных новостроек — предложение этого типа жилья в некоторых локациях не соответствует потенциальному спросу. Три района с наибольшим дефицитом новых домов для богатых назвали аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, пишут «Известия».

По словам специалистов, в Центральном административном округе (ЦАО) столицы сосредоточены 90,3 процента элитных проектов. При этом в некоторых престижных районах накопился высокий отложенный спрос на фоне небольшого числа новостроек в этом сегменте. Поэтому, как только открываются продажи, наиболее ликвидные квартиры и апартаменты очень быстро раскупаются, пояснили в «Метриуме».

Лидером по нехватке элитных новостроек стал Мещанский район — там реализуют 25 лотов в двух проектах. По словам специалистов, в этой локации недостаточно свободных земельных участков под строительство. Второе место занимает Басманный район, в котором доступны 33 лота в высокобюджетных проектах. Здесь дефицит элитных новостроек объясняют разнородностью локации и экологическими проблемами.

Замыкает тройку Красносельский район, где для покупки доступны всего четыре первичных лота в элитном сегменте. Как отметили аналитики, высокобюджетные застройщики избегают район из-за огромного пассажиропотока на Комсомольской площади и невыведенных производств, среди которых швейная фабрика «Большевичка», «Мостекстильпром», московский молочный комбинат № 1, кондитерский концерн «Бабаевский».

Ранее стало известно, что элитные квартиры в Москве начали чаще покупать в рассрочку. В начале текущего года доля таких покупок достигла 80 процентов от общего числа сделок. Рост показателя наблюдается второй год подряд. В 2021-м по такой схеме заключалось около 20 процентов сделок, в 2022 году — 70 процентов. На данный момент почти все московские девелоперы предоставляют длительную рассрочку в качестве дополнения или замены ипотеки в премиум- и делюкс-классе.