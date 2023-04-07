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17:17, 7 апреля 2023Культура

Появились фото с места аварии с участием звезды «Мстителей»

Появились фото с места аварии с участием звезды «Мстителей» Джереми Реннером

Фото: Jeremy Renner / Globallookpress.com

В сети появились фото с места аварии с участием голливудского актера, двукратного номинанта на премию «Оскар» Джереми Реннера. Клип с кадрами был опубликован в аккаунте Good Morning America в Twitter.

Отрывок интервью с Реннером содержит фотографии с залитым кровью местом аварии. «Это была кровь — много крови — он испытывал такую сильную ​​боль, этому свидетельствовали звуки, которые он издавал», — рассказал Рич Ковач, сосед артиста.

Кадр: Washoe County Sheriff's Office / ABC

Актер рассказал, что ясно помнит всю перенесенную боль, однако не может не задаваться вопросом, каким было бы его «существование», если бы он полностью не выздоровел. Он также поблагодарил свою мать, Валери, за то, что она «дала ему силы выжить», когда он находился в критическом состоянии.

Ранее стало известно, что звезда «Мстителей» впервые появится на публике после ДТП с ратраком. Об инциденте стало известно 2 января. Сообщалось, что актер убирал снег с подъездной дороги перед своим домом, чтобы члены семьи могли покинуть резиденцию в Неваде после совместного празднования Нового года. Прощаясь с родственниками, он заметил, что снегоуборочная машина начала катиться назад. Реннер попытался запрыгнуть в нее на ходу, однако попал под гусеницу. Позже актер рассказал о переломе больше 30 костей.

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Варвара Кошечкина
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