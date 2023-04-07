Уровень загрязнения воздуха в США вырос рекордными темпами

Noaa: уровень загрязнения атмосферы углекислым газом вырос рекордными темпами

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (Noaa) зафиксировало, что в стране рекордными темпами вырос уровень загрязнения воздуха. Об этом со ссылкой на соответствующие данные сообщает The Guardian.

Специалисты отметили, что выбросы парниковых газов усугубляют климатический кризис. Согласно информации Noaa, в течение 2022 года в атмосфере быстро росли уровни углекислого газа, метана и закиси азота. Так, содержание CO2 увеличивалось самыми большими темпами за последние 65 лет, рост фиксировали 11 лет подряд.

На данный момент содержание углекислого газа на 50 процентов выше доиндустриального уровня. Уровень метана в воздухе превысил доиндустриальный более чем в два раза, а уровень закиси азота — на 24 процента. «Данные, собранные учеными в 2022 году, показывают, что выбросы парниковых газов продолжают расти угрожающими темпами и будут оставаться в атмосфере в течение тысяч лет», — сказал представитель Noaa.

Ранее Международное энергетическое агентств (IEA) пришло к выводу, что по итогам 2022 года глобальные выбросы углекислого газа от энергообъектов выросли до рекордного уровня. За год связанные с производством энергии выбросы CO2 в мире увеличились на 0,9 процента, или 321 мегатонну.