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19:06, 7 апреля 2023Бывший СССР

Комбат ДНР призвал увеличить численность российских войск

Комбат батальона «Восток» ДНР Ходаковский призвал увеличить численность российских войск

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский призвал увеличить численность российских войск для подготовки к возможному контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом комбат написал в Telegram.

Ходаковский описал ситуацию в батальоне «Восток». Там, по его словам, появляются новые подразделения, которые способны организовать несколько линий обороны. Однако, уточнил комбат, остается наладить взаимодействие.

«Все понимают, что численность — не всегда решающий показатель. Сейчас нужно сконцентрировать внимание на этой задаче, и тогда у нас появятся основания говорить, что время перед наступлением противника мы зря не теряли», — заявил военный.

Ранее Ходаковский заявил об отбитой двумя бывшими украинскими сотрудниками ГАИ атаке ВСУ. По его словам, вместе с полицейскими находился тяжелораненый морской пехотинец. Они стойко держались и бились, пока противник не отступил, и лишь после этого приступили к эвакуации бойца.

Он уточнил, что стражи порядка ранее подчинялись Киеву, но после перехода территорий под контроль российских войск не стали уходить с отступающими ВСУ.

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Варвара Кошечкина
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