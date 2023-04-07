Приезжий лишился 60 миллионов рублей в подставном обменнике в Москве

В Москве мошенники похитили 60 млн рублей у гражданина Киргизии при обмене на франки

В Москве 32-летний гражданин Киргизии стал жертвой мошенников, похитивших у него 60 миллионов рублей при обмене на швейцарские франки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина нашел в Telegram выгодный курс обмена валюты, там ему сообщили адрес пункта на Сущевском валу. Приехав туда, он передал деньги кассирше, однако она сообщила о поломке счетной машинки и отошла в подсобное помещение. Приезжий ждал ее, но потом понял, что его обманули и обратился в правоохранительные органы.

Обменный пункт оказался подставным, вывеска с указанием крупного российского банка была поддельная.

Полиция начала поиск мошенников.

В августе в Москве мужчина лишился 33 миллионов рублей при попытке обменять свои сбережения на валюту.