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Москвич лишился 33 миллионов рублей при обмене валюты

В Москве неизвестный под видом кассира обменного пункта похитил 33 млн рублей у мужчины

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве мужчина лишился 33 миллионов рублей при попытке обменять свои сбережения на валюту. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

С заявлением о преступлении в полицию обратился 44-летний потерпевший. По его словам, он пришел в обменный пункт во 2-м Сетуньском проезде и отдал кассиру 33 миллиона рублей. Тот, взяв деньги, скрылся, уехав на автомобиле отечественной марки.

Правоохранительные органы разыскивают неизвестного, похитившего деньги под видом кассира.

3 июля сообщалось, что в Москве у клиента обменного пункта похитили 41 миллион рублей, на которые он хотел купить доллары. Мужчина передал рубли кассиру, она пересчитала деньги, оставила их в кассе и сообщила, что у нее нет необходимой суммы в долларах. Женщина заверила клиента, что валюту должны подвезти, но ему нужно подождать снаружи около входа в обменный пункт. Когда посетитель вышел на улицу, кассир с деньгами сбежала через окно. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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Любовь Ширижик
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