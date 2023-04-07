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05:34, 7 апреля 2023Бывший СССР

Минобороны сообщило об ударе российских сил по пункту украинской морской охраны

ВС РФ поразили пункт одесской морской охраны, переброшенной в Херсонскую область

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российская авиация ударила по пункту одесской морской охраны, переброшенной в Херсонскую область. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Днепр» Андрей Рулев, передает РИА Новости.

Как сообщил Рулев, оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил России (ВС РФ) поразила временный пункт одесского отряда морской охраны около населенного пункта Велетенское. «Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек», — добавил он.

Помимо этого, артиллеристы группы «Днепр» уничтожили два минометных расчета украинских военных около населенных пунктов Береговое и Никольское.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российская артиллерия сорвала три попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Двуречного, Синьковки и Стельмаховки.

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Марина Совина
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