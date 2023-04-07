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11:26, 7 апреля 2023Ценности

40-летняя Светлана Ходченкова снялась в откровенной позе на пилоне

40-летняя актриса Светлана Ходченкова снялась в облегающем платье и стрипах на пилоне

Фото: @svetlana_khodchenkova

Российская актриса Светлана Ходченкова снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 40-летняя знаменитость позирует в черном облегающем платье с разрезами на бедрах, держась одной рукой за пилон. Ее образ дополняют закрытые стрипы — туфли на массивной высокой подошве и тонких шпильках, оформленные шнуровкой.

Кроме того, артистка надела специальные наколенники, обеспечивающие защиту от травм. Также звезда распустила волосы и уложила их в локоны.

В январе Светлана Ходченкова показала подписчикам снимки в бикини в честь своего дня рождения. Знаменитость отметила 40-летие на пляже, снявшись в купальниках и пляжной одежде. На одном из кадров она позировала в белой рубашке и бикини розового цвета, дополнив свой образ кепкой, а на другом — в платье на бретелях.

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Карина Черных
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