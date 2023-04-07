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05:30, 7 апреля 2023Россия

Россиянам назвали первые признаки укуса клеща

Иммунолог Крючков назвал сильное повышение температуры признаком укуса клеща

Фото: KPixMining / Shutterstock / Fotodom

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков напомнил россиянам об опасности укуса клеща. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что защититься от укуса членистоногого достаточно сложно, и назвал первые признаки контакта.

Также специалист отметил, что на территории России обитают разные виды клеща, многие из которых передают инфекции: болезнь Лайма, клещевой энцефалит и другие.

Поэтому клещи и опасны: когда они кусают, они заражают человека этими инфекциями

Николай Крючков иммунолог

При этом иммунолог сообщил, что защититься от укуса членистоногого сложно, особенно в тех местах, которые эндемичны по опасным клещам.

«Если не удается избегать возможного контакта, то после каждого пребывания на природе в потенциально опасных территориях необходимо проверять, нет ли клещей, которые либо уже укусили, либо присутствуют на коже. В случае, если вы обнаружили, что клещ еще продолжает питаться, то его нужно аккуратно удалить. Для этого существуют специальные техники. А после обязательно обратиться за медицинской помощью», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Клеща после удаления необходимо сдать на анализ, упаковав в какой-нибудь флакон или пробирку, указал Крючков. Лаборатория сможет проверить, является ли клещ зараженным, добавил он.

«Если вы знаете, что вас укусил клещ или потенциально мог укусить, необходимо следить за состоянием. Наиболее характерными реакциями являются общее недомогание и сильное повышение температуры. Если через какое-то непродолжительное время у вас появились такие проявления, то нужно обратиться к врачу и сообщить ему, что возможно или точно был укус клеща», — посоветовал иммунолог.

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Алена Шевченко
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