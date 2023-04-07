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10:13, 7 апреля 2023Силовые структуры

Лжесвященника задержали за посты в соцсетях о помощи уклонистам от мобилизации

Самопровозглашенный настоятель на Урале призвал скрываться от мобилизации в его обители

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На Урале лжесвященника задержали за дискредитацию армии. Об этом в пятницу, 7 апреля, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По данным издания, самопровозглашенный настоятель основал так называемую христианскую обитель милосердия для бездомных. В социальных сетях мужчина размещал посты в которых критиковал специальную военную операцию (СВО) и призывал скрываться от мобилизации. Всем уклонистам обещал помощь в обители.

Силовики провели с мужчиной беседу, но тот заявил, что не боится уголовных дел и пообещал продолжить свою деятельность. В скором времени материалы дела о дискредитации армии поступят в суд.

6 апреля сообщалось, что двое мобилизованных россиян получили по 3 года за отказ выполнять приказ об отправке на СВО.

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Владимир Седов
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